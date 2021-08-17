Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Четверо граждан Афганистана, нарушивших правила пребывания в России, в городском суде Петербурга обжаловали решение суда первой инстанции об их выдворении за пределы России. И сумели получить процессуальную отсрочку при выполнении этого решения, указав на то, что судебный вердикт не был переведён на их родной язык пушту.

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Как сообщили 17 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС), ранее Октябрьский районный суд города установил нарушение афганскими гражданами режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ.

В отношении Насрати Нураллаха, Шайста Хан Сафиуллаха, Абас Али Ахмада и Фараманда Нисар Ахмада районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. Однако с помощью адвокатов этот вердикт был обжалован в горсуде.

«В ходе судебного заседания все пояснили, что русским языком не владеют, их родным языком является язык пушту, а также указали, что постановление Октябрьского районного суда было им вручено, но они его не поняли, так как оно было переведено на персидский язык», — отметили в ОПС.

Горсуд возвратил материалы дела в Октябрьский районный суд для перевода судебного постановления на язык пушту и для вручения правонарушителям документа на их родном языке.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», афганцы приехали в Россию на матчи Евро-2020 по Fan ID и должны были покинуть страну по завершении чемпионата Европы по футболу. Но не захотели это делать, видя, что происходит на их родине. Афганцы просили власти продлить им срок пребывания в РФ, но получили отказ.