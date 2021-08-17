Минск, , 12:34 — REGNUM Тщательно проработать вопрос защиты информации и «активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий» поручил Александр Лукашенко 17 августа на совещании с правительством по вопросам экономической сферы и национальной безопасности. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, на рассмотрение Лукашенко представлен проект указа, предусматривающий изменение подходов к системе мониторинга общественной безопасности.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Бессменный руководитель постсоветской республики напомнил о массовых протестных вступлениях 2020 года и важности обеспечения общественной безопасности актуальна во все времена, и это исконная функция любого государства. «Особенно по итогам прошлого года мы хорошо пониманием сегодня, что такое общественная безопасность и на чем она основана. Нам надо работать на перспективу. В том числе с использованием современных технических средств, уровень которых должен отвечать предъявляемым требованиям и складывающейся обстановке, — сказал он. — Мы очень отстали от продвинутых в этом плане ведущих государств планеты. Придется догонять».

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