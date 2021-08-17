Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с COVID-19 и пневмонией госпитализированы 178 человек, сообщили 17 августа в городском оперштабе. Это на 33 человека больше, чем в предыдущие сутки. Рост госпитализаций происходит на фоне существенного снижения суточной выявляемости коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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За сутки из стационаров выписан 51 пациент, всего же за сутки выписаны 1316 человек.

По данным оперштаба, в настоящее время в реанимационных отделениях находится 471 пациент, на аппаратах ИВЛ — 206 человек, оба показателя немного уменьшились за последние сутки (было 500 и 230, соответственно).

Свободный коечный фонд в Петербурге для больных ковидом и пневмонией свободен почти на 40%. На амбулаторном лечении от COVID-19 в городе находится 33 266 человек.

Напомним, третьи сутки подряд в Петербурге снижается суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. При этом суточная смертность вновь начала расти.