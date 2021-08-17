Белгород, 17 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Белгородской области 17 августа выявлено 143 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество заражений превысило 47 тысяч. От осложнений скончались три женщины и мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 47 093 жителей. Выздоровели 41 394 человека, в том числе 133 — выписаны за минувшие сутки. Госпитализированы в стационары 1 486 пациентов, из них 38 на ИВЛ, получает амбулаторную помощь 3 251 человек. На самоизоляции находятся 12 774 жителя.

В летальной статистике от осложнений при коронавирусе — 962 записи.