Саранск, 17 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Мордовии по итогам января-июля текущего года число зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,1% — с 5,1 тыс. до 5205 деяний, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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За счет преступлений по статье о мошенничестве с использованием служебного положения на 15,4% выросло число тяжких преступлений, на 7,1% увеличилось число преступлений средней тяжести. При этом на 1% сократилось число особо тяжких преступлений, на 4,8% — небольшой тяжести.

Число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий увеличилось на 13,6%, на 25,7% выросло число коррупционных преступлений, на 5,8% — экономических.

Лидирует по числу зарегистрированных преступлений Саранск, наиболее высокий уровень преступности наблюдается в Ленинском районе города. Минимальное число преступлений отмечено в Кадошкинском, Большеигнатовском и Атюрьевском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за два первых месяца 2021 года уровень преступности в Саранске снизился на 30,6%. Максимальное снижение числа преступлений наблюдается в Октябрьском районе — на 37,4%, при этом уровень преступности снизился во всех районах города.

В структуре преступности республики преступления, совершенные в Саранске, составляли 46,3%.

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