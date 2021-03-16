Саранск, , 22:55 — REGNUM В Саранске по итогам января-февраля 2021 года зарегистрировано 667 преступлений, что на 30,6% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Максимальное снижение числа преступлений наблюдается в Октябрьском районе — на 37,4%, при этом уровень преступности снизился во всех районах города.

В структуре преступности республики преступления, совершенные в Саранске, составляют долю в 46,3%.

Особо тяжкие преступления в Саранске составляют долю в 5,8% — 39 деяний, 180 преступлений — тяжкие или 27%. 123 преступных деяния или 18,4% — преступления средней тяжести, 325 или 48,7% — преступления небольшой тяжести.

В общественных местах совершено на 21% преступлений меньше, чем годом ранее, преступность на улице снизилась на 26,9%, в жилом секторе — на 77,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за аналогичный период текущего года уровень преступности в Мордовии снизился на 20,2% — в республике совершено 1440 преступлений. В структуре преступных деяний наиболее значительное место занимают кражи — 289 преступлений или 20,06%.