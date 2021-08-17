Токио, 17 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Компания Kawasaki Europe представила новый байк Z900RS SE 2022 года выпуска. Об этом сообщается на сайте Kawasaki Europe.

Kawasaki Kawasaki Z900RS SE

Новый байк получил ливрею «Желтый мяч» оригинальной Super Four 1972 года. Модель оснащена задним амортизатором Öhlins S46 с регулятором предварительного натяга.

Перевернутая передняя вилка Z900RS SE диаметром 41 мм украшена внешними трубками золотистого цвета, а также получила улучшенные настройки для создания идеального баланса передней и задней частей. Модель также получила пакет суппортов и ротор Brembo.

Байк Z900RS SE оснащается рядным четырехцилиндровым мотором мощностью 109,5 л. с. Двигатель идёт в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Вес байка составляет 215 кг.

Ранее в России был представлен новый байк «Урал» Gear Up 2022 модельного года, стоимостью 1 189 000 рублей.

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