Воронеж, 17 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 462 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 августа. Накануне, 16 августа, было выявлено 468 заболевших.

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За сутки выздоровевшими после коронавируса признали 204 воронежцев. За тот же период скончались ещё 27 жителей региона с подтвержденным ковидом.

Всего в Воронежской области подтверждено уже 112 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели 100 224 человек, умерли 4 755 пациента.