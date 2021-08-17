Магас, 17 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ингушетию поступила большая партия вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». За прошедшую неделю получено свыше 20 тыс. доз. Еще около 4400 доз должно поступить в течение ближайших двух недель.

Yarregion.ru Вакцинация

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Такая информация прозвучала в ходе еженедельного совещания правительства 16 августа от министра здравоохранения Рукият Торшхоевой. Что касается количества, то число привитых первым компонентом достигло 122 964 человека, вторым — 96 706 человек.

По словам Торшхоевой, темпы вакцинации в Ингушетии необходимо увеличить. В настоящее время привиты около 57,4% контингента, подлежащего вакцинации. К 24 августа планируется охватить прививками 75% необходимой части населения.

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