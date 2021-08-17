Воронеж, 17 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Представители Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), на котором был собран опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, пока не комментируют ситуацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Телефон руководителя пресс-службы ВАСО на данный момент не отвечает.

Http://www.vaso.ru Ил-112В на ВАСО

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа в Московской области при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка. По данным ОАК, авария произошла в ходе тренировочного полёта. В самолёте находились три члена экипажа, по предвраительным данным, они погибли.

Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В был отправлен с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» 13 августа. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.