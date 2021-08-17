Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге третьи сутки подряд наблюдается резкое снижение количества новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили 17 августа в федеральном оперштабе, за понедельник, 16 августа, в регионе подтверждено 1156 новых случаев заражения. Это на 227 случаев меньше, чем в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

В целом же за последние трое суток суточная выявляемость коронавируса в Петербурге снизилась более чем на 36%. Таким образом, эпидемическая ситуация характеризуется спадом после длительного пребывания на плато.

В то же самое время смертность от COVID-19 в Петербурге вновь начала расти: за минувшие сутки медики констатировали 52 летальных исхода, что на восемь случаев больше, чем в предыдущий день, и лишь на четыре случая меньше, чем за последние сутки в Москве. Общее число жертв болезни в Петербурге на сегодня составляет 20 077 человек.

Всего за время пандемии в Северной столице зафиксировано 559 149 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 532 759 человек, в том числе 1316 пациентов излечились за истекшие сутки.

Напомним, 16 августа губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил, что говорить о завершении в городе третьей волны эпидемии пока рано, несмотря на снижение суточной заболеваемости.