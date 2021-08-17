Москва, 17 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 августа в оперативном штабе столицы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее исследования подтвердили 1489 случаев заражения. Общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 545 654.

«За сутки госпитализировано 692 человека, скончались 56 пациентов», — рассказали в штабе.

Жизнь 341 человека поддерживается с помощью аппарата ИВЛ.