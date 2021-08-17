Москва, 17 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло 20 958 и достигло 6 642 559 случаев. Об этом 17 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения выявлены во всех регионах страны. Больше всего их в Москве (2006), Подмосковье (1328) и Санкт-Петербурге (1156).

За сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 805 человек, общее число смертей с начала пандемии — 172 110. Выздоровели за последние 24 часа свыше 18,4 тыс. человек.