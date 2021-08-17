Москва, 17 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В интернет-энциклопедии «Википедия» неизвестный заменил текст статей на полноэкранное изображение нацистской свастики на красном фоне. Об этом 17 августа пишет портал «Хабр».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По данным портала, пользователи «Википедии» заметили изменения вечером 16 августа 2021 года и предположили, что сайт был взломан. Нацистская символика появилась в общей сложности на 53 тыс. страниц, в том числе в статьях о знаменитых людях, среди которых президент США Джо Байден, певицы Мадонна и Дженнифер Лопес, а также руководитель СССР Иосифа Сталина.

Добавим, что кибервандала уже заблокировали. На ресурсе он зарегистрировался за десять дней до инцидента.