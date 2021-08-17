Сараево, , 11:49 — REGNUM Власти Китая не признают Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в ноте, которую посольство Китая в БиГ направило 17 августа Канцелярии верховного представителя в БиГ, министерству иностранных дел БиГ и Совету министров.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посольство НР Китая в БиГ в ноте высказала позицию, согласно которой китайская сторона считает назначение нового верховного представителя нелегитимным, так как в СБ ООН не прошел проект резолюции о назначении верховного представителя, предложенный Китаем и Россией», — рассказали в дипломатическом представительстве Китая новостному агентству СРНА.

Напомним, что ранее посол России в БиГ Игорь Калабухов заявил, что Москва не считает Шмидта легитимным представителем международного сообщества в БиГ и не намерена с ним сотрудничать.