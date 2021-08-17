Москва, 17 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Встретив поддержку на подходе к уровню 68 долларов за баррель, нефть марки Brent отскочила во второй половине торгов 16 августа, но по итогам дня осталась в минусе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 17 августа, котировки нефти остаются под давлением, тестируя отметку $69 и снижаясь четвертый день подряд.

Страны ОПЕК сообщили, что, несмотря на недавние призывы администрации США, не планируют повышать квоты добычи и продолжат наращивать производство черного золота на 400 тыс. баррелей в день до конца 2021 года.

Однако это не помогло рынку, который встревожился после выхода прогноза vинэнерго США. Ведомство ожидает рост сланцевой добычи и в августе, и в сентябре.

Тем временем ситуация с вирусом дельта остается фоновым медвежьим фактором. Особое беспокойство вызывает Китай, где в июле объем переработки нефти упал до значений мая 2020 года из-за высоких запасов.

Сочетание ослабления спроса со стороны КНР и наращивания производства в Штатах способствует усилению опасений по поводу переизбытка нефти на мировом рынке, что сейчас тянет цены вниз.

В течение дня потенциал восстановления Brent будет ограниченным. Трейдеры осторожничают в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и выхода данных по розничным продажам в США.

Укрепление доллара добавляет негатива на рынке энергоносителей. Иными словами, на данный момент путь наименьшего сопротивления для Brent пролегает на юг», — считает эксперт.

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