Москва, 17 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз в год, однако такие случаи достаточно редки. Об этом 17 августа рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

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Как он отметил в интервью радио Sputnik, несмотря на то, что пандемия постепенно идет на спад, появляются новые штаммы SARS-CoV-2 и, исходя из этого, логично предположить, что в дальнейшем коронавирус будет сопровождать человечество также, как вирус гриппа и другие вирусы.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — рассказал он.

Также Чурадзе добавил, что в случае повторного заражения тем же штаммом SARS-CoV-2, как правило, заболевание протекает в значительно более легкой форме, однако в случае заражения другой разновидностью коронавируса, по словам врача, картина не так однозначна и бывают тяжелые повторные случаи и даже более тяжелые.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики, составляет 207 867 008.