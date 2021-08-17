Лондон, 17 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Проход отряда кораблей ВМФ РФ во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш прокомментировали 17 августа читатели британской газеты Daily Mail.

Минобороны России БПК «Вице-адмирал Кулаков»

«Вот что происходит, когда наши военно-морские силы пытаются показать свои мускулы в Китайском море и насмехаются над русскими в Черном море. Мы мелкие рыбешки, пытающиеся действовать по-крупному», — заявил один из пользователей интернета из Британии.

«Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (Великобритании. — ред.) берега, чем наш собственный», — отметил пользователь под ником Frank Marker.

«Может они часть мигрантов с собой заберут?» — предположил Star_chaser.

«Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», — подчеркнул wm0001.

Отметим, ранее пресс-служба Северного флота сообщила, что отряд кораблей и судов обеспечения в составе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов» направляется в пролив Ла-Манш.