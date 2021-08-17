Сеул, 17 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Американская компания Moderna расширит поставки свой вакцины в Южную Корею в августе и сентябре. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на южнокорейский правительственный источник.

(сс) Airman 1st Class Anna Nolte Post-production Zacharie Grossen Вакцина от коронавируса Moderna

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По данным источника, руководство американской компании уведомило правительство Южной Кореи об увеличении объёмов поставок после того, как южнокорейская делегация посетила штаб-квартиру компании Moderna.

Точный объём поставок и их график будут определены до конца текущей недели.

Ранее руководство компании-производителя вакцины уведомило правительство Южной Кореи о сокращении объёмов поставок из-за производственных проблем, что вызвало опасения по поводу нехватки вакцин в условиях четвертой волны коронавируса.