Киев, 17 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

«Мы не исключаем, что такое может произойти и сейчас, что Россия воспользуется возможностью повлиять на миграционную и безопасностную ситуации на Украине», — отметил он.

Енин добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины не сидит сложа руки, а усиливает координацию внутри страны, а также активно сотрудничает с международными партнёрами, преследуя цель снизить соответствующие риски.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Украины заявили о необходимости вывезти из Афганистана до 90 «украинцев афганского происхождения».