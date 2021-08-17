Москва, 17 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль изменилась 16 августа всего лишь на 0.03% против закрытия предыдущей недели по 73 руб 22 коп. Проделала она за весь день весьма скромный путь величиной чуть более чем в 2 копейки, в район 73 руб 24 коп., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При этом и на максимальном подъёме к середине дня до внутридневного пика 73 руб 49 коп амплитуда колебаний не превышала 30 копеек. Доллар почти и не поднимался, а незначительно прибавив, снова столкнулся с продажами накоротке, но тоже очень скованными.

Курс пары евро/рубль снизился вчера всего на 0.14%, или на 12 копеек, до 86 руб 26 коп. Однако массивного интереса к событиям на нашем валютном рынке, совершенно очевидно, у его профессиональных участников сейчас не наблюдается.

Их внимание сосредоточено исключительно на фондовых торгах, где хотя бы происходит что-то занимательное. Индекс Мосбиржи, открывшись в понедельник 16 августа с понижением в пределах менее 0.5%, быстро проявил стремление инвесторов выкупать даже и такие малые просадки.

Подобный настрой привел к итоговому росту индекса, правда, почти примерно на такую же малую величину +0.58%, но зато уже до высоты в 3,895.31 пункта, от которой буквально рукой подать до июльского и годового максимума в 3915 пунктов. Он же представляет пока что собой и исторический рекорд средневзвешенного показателя котировок российских компаний.

А состоявшееся 16 августа под вечер обновление очередного рекорда всех времён по индексу широкого рынка S&P 500 в США на высоте уже почти в 4480 пунктов, хотя и означает внутридневный рост Уолл-Стрит в Америке всего лишь на 0.25%.

Но примечательно оно зато тем, что открывает путь к ещё более заметным достижениям по капитализации рынков стран с развивающимися экономиками, к числу которых традиционно относится и Россия. Данный факт продолжает чисто среднесрочно, а не обязательно в конкретный день и час, оказывать рублю весьма умеренную, впрочем, однако всё же поддержку.

Поэтому после вчерашнего очень подробного и обстоятельного обзора, добавить о положении дел с российской валютой принципиально нового решительно нечего. Рубль продолжает вести размеренную, сдержанную и где-то даже скучную жизнь.

Сегодня, 17 августа, ровно в 23-ю годовщину дефолта 1998 года (однако с той огромной разницей, что сегодня объём золотовалютных резервов составляет гигантскую сумму около $600 млрд, и значит, никаких апокалиптических сценариев российской валюте не угрожает), колебания валютных курсов в России остаются даже более ограниченными по величине, нежели ежедневные телодвижения, скажем, по той же основной международной паре евро/доллар.

Важно здесь также и то, что тема новых санкционных инициатив из США после июньской встречи в Женеве на высшем уровне на многие месяцы стала неактуальной. В этих условиях основным событием недели для рубля мог бы стать разве что завтрашний аукцион Минфина, который на прошлой неделе 11 августа привлёк в новые размещения российского госдолга сумму свыше 109 млрд руб, при уровне спроса почти на 60% больше предложения.

Всего с начала 2021 года и по данным на 5 августа, несмотря на введённые весной американские ограничения на оборот первичных долговых бумаг России, инвесторы всё равно приобрели их на общую сумму 1 трлн 772 млрд руб, при совокупной величине рыночного спроса на них в размере 3 трлн 269 млрд руб.

Такие ежедневные аукционы продолжают поэтому обеспечивать российскую финансовую систему стабильным притоком капитала, однако торги в валютной секции Мосбиржи 17 августа, то есть накануне аукциона, вероятно снова пройдут максимально спокойно и безыдейно — в примерно том же ключе, что и 16 августа, и со столь же малым разбросом котировок.

Прежними с высокой вероятностью останутся на ближайший месяц-два и сложившиеся за лето среднесрочные коридоры: 73,00−75,50 руб за доллар и 85,00−88,50 руб. за евро», — считает эксперт.

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