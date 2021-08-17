Киев, 17 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Из Афганистана на Украину могут вывезти до 90 «украинцев афганского происхождения». Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщило информационное агентство «УНИАН».

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Дипломаты сейчас формируют список граждан, которые изъявили желание быть эвакуированными. Сейчас речь идёт о 90 украинцах афганского происхождения и членах их семей», — рассказал он.

По словам чиновника, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал распоряжение посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане максимально помочь гражданам Украины, находящимся в Афганистане.

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Отметим, ранее украинские СМИ сообщили о 12 гражданах Украины, служивших по контракту в Афганистане. Они остаются на территории бывшей американской военной базы в Кабуле вместе с коллегами из Грузии, Румынии и Болгарии.

По данным издания «Обозреватель», журналистам которого удалось связаться с одним из украинских контрактников, всего на базе остаётся около 400 вооружённых мужчин из разных стран. По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проявляют агрессии, но постоянно предлагают сдать оружие. Кроме того, они выставили охрану вокруг базы.

Как сообщило издание The National Interest, ситуация в Афганистане создала «неопределённость» для союзников США, которые не являются членами НАТО, в частности для Украины. Эти страны вряд ли смогут извлечь выгоду из «партнёрства» с США, предупредил эксперт издания.

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