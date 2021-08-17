Москва, 17 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Во второй половине 2021 года стоит ждать роста выездного туризма из РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Pixel2013 Туризм

«Если не будет введено каких-либо новых ограничений или локдаунов в осенне-зимний период текущего года, то во второй половине текущего года следует ожидать роста выезда жителей РФ, — сказала Зайцева. — Уже сейчас постепенно стали открываться многие страны, пользующие традиционным спросом. Так, с 27 июля сняты ограничения на рейсы в Чехию, Доминиканскую республику, Венгрию, Кипр. Также существенный прирост выездного туризма может обеспечить Египет. В эту страну с 9 августа стали летать регулярные рейсы, а чартерные рейсы планируется открыть в октябре. Как показал опыт тех лет, когда Египет был открыт для жителей РФ, в осенний период после того, как заканчивается курортный сезон в Краснодарском крае, Турции, Греции, Болгарии и других стран Европы, возрастает спрос на туры в Египет. На данный момент в отелях Египта увеличен норматив загрузки отелей с 50 до 70%».

Поэтому, как пояснила Зайцева, в случае существенного роста спроса на это направление может быть рост цен на путевки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайцева объяснила, почему в первом полугодии 2021 года в РФ сократился выездной туризм.