Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Задержанный в Москве сотрудниками ФСБ и СКР и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, заключен под стражу по ходатайству следствия и решению суда. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По версии следствия, в августе 2021 года таможенный чиновник получил через посредника свыше 1 млн рублей в виде взятки за непринятие мер таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, ввезённых в РФ коммерческой организацией.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), за это преступление грозит до 15 лет лишения свободы.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — отметили в следственном органе.