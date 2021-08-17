Екатеринбург, 17 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Свердловской области упало количество мобильных пунктов, где можно привиться от коронавируса. Информация опубликована оперативным штабом региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Если 13 августа в одном только Екатеринбурге действовало 10 таких точек (и ещё по одной точке в Асбесте, Нижнем Тагиле, Полевском, Серове и Сысерти), то 17 августа во всём регионе действует лишь девять мобильных пунктов, шесть из них — в областном центре (а также в Асбесте, Нижнем Тагиле и Серове).

По данным на 13 августа, в Свердловской области привились от коронавируса 806 904 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе зафиксировали «рекордное» число новых носителей коронавируса.