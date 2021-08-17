Новосибирск, 17 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 17 августа, за минувшие сутки было выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 183 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 57, 71, 81, 88, 89 лет и двое мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 79 и 85 лет. Всего в регионе умерли 2510 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 195 человек, на ИВЛ — 18 пациентов».

Всего на утро сегодня, 17 августа, в регионе зарегистрированы 56 003 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4249 детей, 46 485 пациентов выздоровели (+117 за сутки).