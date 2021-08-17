Новосибирск, 17 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия приняла документы инициативной группы по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом сообщил депутат горсовета Игорь Украинцев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

«Мы получили акт избиркома о принятии документов. Помимо протокола мы предоставляли ходатайство инициативной группы, моё согласие быть уполномоченным представителем 1,1 тыс. человек, инициировавших отзыв мэра, а также список участников инициативной группы», — рассказал он редакции издания «Коммерсантъ-Сибирь».

По словам Украинцева, после проверки документов избиркомом начинается второй этап: инициаторы должны будут собрать в поддержку проведения референдума по вопросу отставки мэра подписи не менее 5% городских избирателей (около 60 тыс.).