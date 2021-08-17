Екатеринбург, 17 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Возводить вторую линию метро в Екатеринбурге пока невыгодно, заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Sverdlovsk Oblast Governor's Press Service Строительство метро. Екатеринбург

Глава региона признал, что метрополитен является удобным видом транспорта. Однако Куйвашев сослался на Европу — там стоимость проезда покрывает окупаемость.

«У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро», — цитирует губернатора «Е1».

В качестве альтернативы в городе нужно построить кольцевую электричку, считает чиновник. Впрочем, от второй ветки метрополитена отказываться не стоит: необходимо делать проект и просчитывать финансовую модель новой линии, убеждён губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге на некоторое встали трамваи и троллейбусы. Позже выяснилось, что МУП «Гортранс» задолжал крупные суммы энергетикам.

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