Свердловский губернатор оценил идею строить метро в Екатеринбурге
Екатеринбург, 17 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Возводить вторую линию метро в Екатеринбурге пока невыгодно, заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Глава региона признал, что метрополитен является удобным видом транспорта. Однако Куйвашев сослался на Европу — там стоимость проезда покрывает окупаемость.
«У нас уровень жизни еще не такой, чтобы за счет подобной финансовой модели строить метро», — цитирует губернатора «Е1».
В качестве альтернативы в городе нужно построить кольцевую электричку, считает чиновник. Впрочем, от второй ветки метрополитена отказываться не стоит: необходимо делать проект и просчитывать финансовую модель новой линии, убеждён губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге на некоторое встали трамваи и троллейбусы. Позже выяснилось, что МУП «Гортранс» задолжал крупные суммы энергетикам.
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