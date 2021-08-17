Москва, 17 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут выиграть призы, квартиры и машины, став участниками акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Акция стартовала в преддверии выборов в сентябре 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование

В рамках программы «Миллион призов» разыгрываются 250 тысяч призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Баллы можно обменять на покупки в магазинах или на благотворительность.

Для участия в программе «Миллион призов» необходимо зарегистрироваться до 23:59 13 сентября и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к акции «Миллион призов» присоединились более 70 магазинов и 49 благотворительных организаций.

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