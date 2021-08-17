Москва, 17 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Способы снижения артериального давления без применения лекарств в случае, если оно незначительно поднялось, назвала 17 августа врач-кардиолог «СМ-Клиники» Екатерина Савченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Тонометр для измерения давления

По словам врача, которые приводит агентство «Прайм», в этом случае может помочь, к примеру, открытие окна и проветривание помещения, освобождение от тесной одежды и принятие горизонтального положения тела таким образом, чтобы голова была немного приподнята.

«Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии. И то, если речь идет о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьезными жалобами», — подчеркнула она.

Также Савченко назвала основные способы снижения кровяного давления без лекарств: отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера и поддержание оптимальной массы тела. При этом врач отметила, что пациентам с первой степенью артериальной гипертонии могут и не назначать медикаментозную терапию.

Кроме этого, она рассказала, что конкретную причину повышения артериального давления удается выявить только в 5−10% случаев и чаще всего можно говорить о вторичной гипертонии. Вместе с тем причиной таковой, по словам Савченко, могут быть эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы и коарктация аорты.

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