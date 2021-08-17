Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Ростовской области спасли от исчезновения краснокнижную рыбу — азово-черноморскую шемаю. Этот вид может быть исключён из региональной Красной книги, сообщили ИА REGNUM в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

(сс) Arend Рыба

На протяжении нескольких лет шемая находилась на грани уничтожения, чему способствовал неконтролируемый промысел. Текущее состояние запасов и мест обитания, миграций и нереста шемаи в реке Дон специалисты изучат в 2021—2022 годах. На основании мониторинга будет принято решение о возможности исключения данного вида из Красной книги Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что около десяти лет шемая была занесена Красную книгу РФ. В апреле 2020 года этот вид рыбы благодаря восстановлению популяции удалось исключить из документа.