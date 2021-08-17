Москва, 17 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В России наблюдается нехватка машин марки Lada. Об этом 17 августа сообщают РИА Новости со ссылкой на опрошенных дилеров.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Так, гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев заявил о недостатке на складах самой продаваемой модели российской марки — Lada Granta. Причём дефицит данной модели образовался не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в целом по стране.

Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин отметил, что существует нехватка в той или иной степени всех моделей Lada.

«Сам АвтоВАЗ достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию», — сообщил Подщеколдин.

Ранее Министерство промышленности и торговли России сообщило о том, что прорабатывает вопрос с решением поставок электронных компонентов на АвтоВАЗ для того, чтобы не допустить дефицита автомобилей Lada на авторынке.

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