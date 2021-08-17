Кишинёв, 17 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 16 августа выявили 200 случаев заражения коронавирусом в ходе 3853 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 262 244 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 254 143 человека, в том числе 117 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 385 пациентов с COVID-19, из которых 42 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6313 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали пять летальных случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 135 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 2768 тестов. Выздоровевшими врачи признали 135 человек, скончались трое пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии с 16 августа из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ужесточили карантинные требования. На массовых мероприятиях в помещениях количество участников не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала. Маски требуется носить не только в помещениях, но и на открытых пространствах, где получается держать дистанцию 1 метр.