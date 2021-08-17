Новосибирск, 17 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области прививку от коронавируса сделали игроки и сотрудники хоккейного клуба «Сибсельмаш». Вакцинацию спортсменов и сотрудников — всего 20 человек — провела выездная бригада Городской клинической поликлиники №16.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«В день вакцинации в графике у спортсменов не было тренировок, в последующие дни тренировочный процесс возобновится. Игроки, которые почувствуют недомогание после вакцинации, получат три выходных», — уточнили в пресс-службе клуба.

Напомним, что ранее вакцинацию прошли хоккеисты и тренеры хоккейного клуба «Сибирь», а также новосибирские олимпийские чемпионы.