Джакарта, , 08:16 — REGNUM Власти Индонезии решили продлить действие ограничений по коронавирусу до 23 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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Правительство пересмотрело ряд постановлений, одним из которых является увеличение числа посетителей торговых центров с 25 до 50%. Посетители торговых центров смогут пообедать в кафе и ресторанах.

Ранее правительство Индонезии продлило действие ограничений с 10 по 16 августа из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 августа в Индонезии выявлено 3 871 738 носителей коронавируса.

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