Москва, 17 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 августа закрылись снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,67%, до $69,66. Цена снижалась до $68,12 на фоне слабой статистики из Китая, показавшей замедление второй экономики мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Schmucki Нефть

Темпы роста промпроизводства и розничных продаж в КНР в июле замедлились в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

На американской сессии баррель подорожал на 2,7%, до $69,79. Ранее Белый дом обращался к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти, чтобы не создавать на рынке дефицит при восстановлении мировой экономики.

Агентство Reuters заявило, что ОПЕК+ не видит необходимости поставлять на рынок больше нефти на рынок на данный момент.

Сегодня, 17 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,53 (-0,19%). Цена отскочила, но рост котировок был ограничен укреплением доллара на Форекс.

Инвесторы сосредоточились на выступлении главы ЦБ США Джерома Пауэлла. Им нужна от него информация о возможных сроках сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС.

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе заявило, что рост спроса на сырую нефть изменил курс в июле и, как ожидается, будет расти более медленными темпами в течение оставшейся части 2021 года из-за резкого увеличения числа случаев заражения COVID-19.

Распространение нового штамма коронавируса «Дельта» повлияли на аппетит к риску и нефтяной рынок. Пока в азиатском регионе не начнёт снижаться число заражений COVID-19, ожидать ралли по нефти не стоит.

Если ситуация с ковидом не ухудшится, то цена сохранит боковое движение между уровнями $68−76. В противном случае покупателям не избежать падения цен до $65−66 за баррель.

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