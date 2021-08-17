Москва, 17 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Автопроизводитель Geely представил на авторынке Китая обновлённый кроссовер Binyue (Coolray). Об этом сообщается на сайте Motor.

Geely Geely Coolray/Binyue

Новинка оснащена модернизированными двухцветными бамперами, иной радиаторной решёткой, увеличенными воздухозаборниками и стильными чёрными 18-дюймовыми колёсными дисками.

Рестайлинговый автомобиль может похвастаться красными акцентами на диффузоре, тормозных суппортах и под боковыми дверями. Также автопроизводители оснастили модель T-образным селектором трансмиссии и мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

В качестве основного силового агрегата у автомобиля турбодвигатель рабочим объёмом 1,4 литра и производительностью 141 л. с.

Ранее на российском рынке появился новый кроссовер Geely Atlas Pro белорусской сборки. Модель укомплектована системой мягкого гибрида, разработанной совместно компаниями Geely и Volvo. Мощность агрегата равна 177 л. с.

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