Москва, 17 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. По итогам дня 16 августа рубль подешевел к доллару США, но укрепился к евро и британцу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Ilya Рубли

Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 73,23 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,18%, до 86,22 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 101,40 руб.

Рубль оказался под давлением с открытия утренней сессии на Мосбирже. Доллар подорожал против основных валют, кроме японской йены и швейцарского франка.

Йена и франк выступили защитными активами, поскольку на рынке наблюдался уход от риска на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая, политической напряженности в Афганистане и распространения нового штамма коронавируса «Дельта».

Статистика из Китая, опубликованная в понедельник, указала на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Падение цен на нефть марки Brent до $68,12 усилило давление на нацвалюту. Курс доллара повышался до 73,50 руб. На вечерней сессии курс доллара снизился до 73,23 руб.

Баррель Brent подорожал на 2,7%, до $69,79 на сообщении от Reuters. Агентство заявило, что ОПЕК+ не видит необходимости поставлять на рынок больше нефти на данный момент.

На вечерней сессии доллар усилил свои позиции. Из-за этого рубль подорожал к евро и британцу. Инвесторы сосредоточились перед публикацией протокола ФРС США на выступлении главы ЦБ США Джерома Пауэлла 17 августа.

Инвесторам нужна от него информация о возможных сроках сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС.

Сегодня, 17 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,53 (-0,19%). Торги по нефти проходят спокойно, при этом на Форекс американский доллар сильно подорожал против новозеландца и австралийца.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару. Рубль опять оказался под давлением из-за отсутствия аппетита к риску. Пара доллар/руль торгуется на уровне 73,37 руб. Все внимание направлено на выступление Пауэлла и протоколы ФРС США.

Пока нефть держится выше $68, по доллару можно ожидать консолидацию в диапазоне 73,00−73,75 руб.

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