Токио, 17 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Японские пожарные, прибывшие на АЭС «Хамаока» (префектура Сидзуока) из-за срабатывания пожарной сигнализации, не обнаружили очагов возгорания. Об этом 17 августа сообщает агентство Kyodo.

АЭС

По информации, предоставленной компанией-оператором станции Chubu electric power, пожарные обследовали турбинный зал пятого энергоблока, где ранее сработала пожарная сигнализация, и не обнаружили в нём очагов возгорания. Причина задымления продолжает устанавливаться.

Отмечается, что как на самой станции, так и за её пределами изменений в уровне радиации не зафиксировано. О возможных пострадавших не сообщается.

Напомним, что на территории АЭС 12 августа также произошло задымление. Оно было вызвано возгоранием в электропроводке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии, в префектуре Сидзуока, произошло возгорание в турбинном зале АЭС «Хамаока».