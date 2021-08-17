Новосибирск, 17 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Уровень готовности VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» — высокий. Об этом на втором заседании оргкомитета, которое провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Международная выставка технологического развития «Технопром»

В заседании участвовали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, представители Минпромторга, Минприроды, Минпросвещения, Минэкономразвития, корпораций «Роснано», «Росатом» и других организаций.

По словам главы региона, принцип построения архитектуры и деловой программы форума не изменился: около 80 мероприятий программы по-прежнему «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития.

При организации выставки «Технопрома» акцент сделан не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможностях для коммуникаций участников и гостей мероприятия.

«Форум «Технопром-2021» станет одним из основных мероприятий Года науки и технологий, объявленного президентом страны. Планируются два пленарных заседания: по цифровой повестке и технологическому развитию, а также по «зелёной» повестке и перспективам карбоновых полигонов. Уровень подготовки достаточно высокий, активно подключились субъекты России. Как мы уже обсуждали, по результатам форума должен появиться список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации», — прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

Также на форуме обсудят механизмы кооперации научного и технологического сектора для обеспечения климатически нейтральной экономики.

Кроме того, запланированы открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе Новосибирского госуниверситета и старт строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Напомним, что «Технопром-2021» пройдёт 25−27 августа в Новосибирске. Это — одна из крупнейших российских деловых площадок.