* талибов — запрещённая в России организация

Рамалла , 17 августа, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Поздравление с победой в Афганистане в адрес радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направило палестинское движение ХАМАС. Об этом 16 августа говорится на заявлении ХАМАС.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Кроме того, палестинское движение поздравило жителей республики с «разгромом» американских оккупационных сил. В документе сказано, что такого результата удалось добиться путем усилий, которые предпринимались последние 20 лет.

В ХАМАС также пожелали народу Афганистана успехов в достижении стабильности и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что обстановка в Кабуле при первых сутках контроля со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лучше, чем была, когда у власти был афганский экс-президент Ашраф Гани.