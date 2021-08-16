Порт-о-Пренс, 17 августа, 2021, 00:53 — ИА Регнум. В результате землетрясения, произошедшего в Гаити 14 августа, погибло уже более 1,4 тыс. человек, различные ранения и травмы получили ещё около семи тысяч. Об этом управление гражданской защиты страны 16 августа сообщило в эфире государственного телевидения.

Smchealth.org Землетрясение

управление гражданской защиты Гаити «На настоящий момент управление гражданской защиты зарегистрировало 1419 погибших: 1133 в департаменте Юг, 162 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и двое в департаменте Северо-Запад».

По заявлению представителя ведомства, оно располагает данными «о более чем 6,9 тыс. травмированных». В регионе в результате подземных толчков полностью или частично разрушены более 37 тыс. зданий. В настоящее время спасатели продолжают поиски жителей, оказавшихся под завалами.

Напомним, в районе Гаити утром 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине десять километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке (около 125 тыс. человек), расположенной на юге страны. В связи с произошедшим правительство на месяц ввело в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество жертв землетрясения на Гаити возросло до 1297 человек.