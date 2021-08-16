Тирана, 16 августа, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Албании 16 августа в результате обследования 2183 пациентов выявили 200 новых случаев заражения коронавирусом, из них 14 — в Тиране. Выздоровели еще 27 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявили 136 147 случаев заражения коронавирусом. 130 700 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2466 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — 16 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 2981. На стационарном лечении находятся 47 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.