Москва, , 23:07 — REGNUM Генпрокуратура России будет ежегодно докладывать о выявленных случаях подкупа иностранцев при международных сделках, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021−2024 годы, утверждённого 16 августа президентом России Владимиром Путиным.

«Генеральной прокуратуре… ежегодно, до 1 мая, представлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении международных коммерческих сделок», — говорится в документе.

Как уточняется, подготовка доклада будет осуществляться прокуратурой при участии Следственного комитета, МВД, ФСБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

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