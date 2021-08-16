Тегеран, , 22:14 — REGNUM 16 августа председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал послание, в котором поздравил Иран с 50-летием установления политических отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Си Цзиньпин заявил в своем послании президенту Ирана Ибрагиму Раиси, что он готов укреплять сотрудничество между двумя государствами в различных областях при содействии иранского президента.

Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений полвека назад отношения между Китаем и Ираном неуклонно развивались, а традиционная дружба между двумя странами со временем укреплялась.

Глава КНР подчеркнул, что с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Ираном политическое взаимное доверие между двумя сторонами укрепилось, и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях демонстрирует устойчивый прогресс.

Он также заявил, что после вспышки пандемии COVID-19 Китай и Иран тесно сотрудничали, несмотря ни на что, и написали прекрасную историю сотрудничества в борьбе с пандемией.

«Я придаю большое значение развитию китайско-иранских отношений и готов работать с действующим президентом Ирана, чтобы использовать 50-летие как возможность укрепить традиционную дружбу, развивать глубокое и практическое сотрудничество в различных областях, а также обогатить значение всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Ираном, чтобы принести пользу двум странам и двум народам», — подчеркнул Си Цзиньпин.