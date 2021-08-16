Тегеран, 16 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. 16 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна поможет восстановить стабильность в Афганистане и приглашает все группы достичь национального соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В беседе с министром иностранных дел Мохаммедом Джавадом Зарифом президент Ирана назвал безопасность, стабильность и процветание правом афганского народа.

Он подчеркнул, что Иран поможет восстановить стабильность, в которой сегодня в первую очередь нуждается Афганистан, и, как соседняя и братская страна, приглашает все группы достичь национального соглашения.

Отметив, что Исламская Республика Иран считает, что верховенство воли угнетенного народа Афганистана всегда обеспечивало безопасность и стабилизацию, Раиси заявил, что Иран привержен дружественным отношениям с Афганистаном, наблюдая за развитием событий в этой стране.

«Военное поражение и вывод войск США из Афганистана должны стать возможностью для возрождения жизни, безопасности и прочного мира в стране», — подчеркнул он.