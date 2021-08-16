Женева, Швейцария, 16 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 460 516 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 8565 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 августа августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 207 173 086 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 361 996 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Иран, Индия, Бразилия, Великобритания, Индонезия, Турция, Таиланд, Россия и Франция.