Москва, 16 августа, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Национальный план противодействия коррупции в России на 2021−2024 годы утверждён президентом страны Владимиром Путиным. Текст соответствующего указа опубликован 16 августа на сайте Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Согласно указу, руководителям федеральных органов исполнительной власти поручено обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренную этим планом, и внести до 1 октября 2021 г. соответствующие изменения «в планы противодействия коррупции федеральных органов исполнительной власти».

Отмечается также, что до 1 октября 2021 г. должны быть представлены доклады о результатах исполнения вышеуказанного поручения.

Расходы на реализацию нововведения должны будут осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным государственным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций». Указ вступил в силу 16 августа.