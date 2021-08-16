Москва, 16 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Пользователи Сети осуждают рэпера Soda Luv (настоящее имя — Владислав Терентюк) за то, что он якобы требовал от подростка интимные фотографии. Из-за общественного резонанса 16 августа музыканта убрали из списка номинантов премии GQ в категории «Открытие года».

Скриншот с YouTube Soda Luv

Ранее в нескольких телеграм-каналах появились скриншоты переписки рэпера с 15-летней фанаткой, имя которой неизвестно. В сообщениях Soda Luv требовал от подростка интимные фотографии и видео. Сам музыкант опровергает все обвинения, назвав их «фейками».

ИА REGNUM напоминает, что это не первый скандал рэпера, связанный с неподобающим отношением к противоположному полу. В одном из интервью Soda Luv признался, что записывает интимные ролики без согласия девушек с целью дальнейшего шантажа.