Москва, 16 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Газификацию до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах нужно начать с городов — участников федерального проекта «Чистый воздух».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Соответствующее поручение утвердил 14 августа президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 7 июля 2021 г. Поручение дано Минэнерго РФ и Газпрому.

Доклад по выполнению поручения должен быть сделан до 1 октября 2021 г. Ответственными назначены министр энергетики РФ Николай Шульгинов и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Напомним, участниками проекта «Чистый воздух» являются Братск (Иркутская область), Красноярск, Липецк, Магнитогорск (Челябинская область), Медногорск (Оренбургская область), Нижний Тагил (Свердловская область), Новокузнецк (Кемеровская область), Норильск (Красноярский край), Омск, Челябинск, Череповец (Вологодская область) и Чита.